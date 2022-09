Energia: Fvg, ristori fino 2mila euro per microimprese e Pmi

(ANSA) - TRIESTE, 23 SET - "Ammontano complessivamente a 40 milioni le risorse stanziate dall'Amministrazione regionale con l'ultima manovra di assestamento per allentare la pressione a cui le aziende regionali sono sottoposte a causa della congiuntura socioeconomica. Il 12 ottobre verrà avviato per le micro, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia il bando attraverso cui ottenere ristori regionali a fondo perduto da mille a duemila euro per compensare, almeno in parte, il caro bollette". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, dopo l'approvazione in via preliminare della delibera relativa ai Ristori a sostegno dei maggiori costi energetici sostenuti dalle micro-imprese e dalle Pmi rispetto al 2021, in base all'articolo 2 della legge regionale 13/2022, che sarà ora sottoposto al vaglio della commissione competente del Consiglio regionale.

"Si tratta - ha spiegato Bini - di una misura importante, come conferma la rilevante dotazione economica messa in campo con l'assestamento di bilancio, che consente di mettere rapidamente a disposizione ulteriori ristori alle imprese del Friuli Venezia Giulia che oggi, dopo le misure di contenimento attuate per contenere il diffondersi del Covid-19, si trovano ad affrontare l'incremento dei prezzi dell'energia".

Il provvedimento - spiega una nota -è destinato alle realtà produttive che hanno subito un aumento dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% dei costi sostenuti nel primo semestre del 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata da loro stipulati. (ANSA).