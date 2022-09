Energia: Cna,a Firenze rischio chiusura per 13% panificatori

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Circa il 13% delle imprese a rischio chiusura e circa il 21% a rischio riduzione dell'attività lavorativa entro fine anno. È la stima che Cna Firenze fa per il comparto panificazione e dolciari, attualmente composto in tutta la Città metropolitana da 432 attività, per il 72% artigianali, messo all'angolo dal costante aumento dei costi di produzione (+30-40%).

Dell'energia elettrica, del gas, del carburante, del lavoro, delle materie prime, a partire dalle farine, dall'olio, e da altri prodotti alimentari, oltre i costi aggiuntivi dovuti all'applicazione dei protocolli per garantire la sicurezza sanitaria sia per i clienti che per gli addetti e agli imballaggi.

"Aumenti che stanno rendendo anti economica la produzione", spiega Andrea Panchetti, presidente dei dolciari e panificatori di Cna Firenze metropolitana.

La situazione è così compromessa che, si spiega in una nota, a niente valgono gli aumenti dei prodotti al consumo a cui i panificatori non hanno potuto sottrarsi: dall'1,50 euro di luglio 2021, all'1,70 euro di novembre 2021, all'1,90 euro da aprile 2022 ad oggi per il filone di pane da mezzo chilo (+27% in meno di un anno). Aumenti che, gioco forza, sempre secondo Cna, non possono spingersi oltre il limite attuale e che, già in questa forma, a causa dell'inflazione (8,4% ad agosto), fanno registrare agli operatori del settore un calo vendite di circa il 9-10%. È soprattutto sul fronte del 'caro energia' che i panificatori si attendono interventi di aiuto straordinari e urgenti per le imprese da parte del Governo italiano: "azioni tese all'alleggerimento delle bollette e all'azzeramento di tutti gli oneri di sistema, mettendo un tetto al prezzo del gas a livello europeo - prosegue Panchetti -. Riteniamo inoltre necessario un azzeramento degli oneri del sistema contributivo previdenziale legato ai contratti di lavoro: in caso contrario diventerà difficile se non impossibile rispettare gli obblighi dei versamenti fiscali e previdenziali di prossima scadenza.

Infine bisogna rivedere il modello di fissazione dei prezzi del gas e va attivata la moratoria sui finanziamenti per un periodo di almeno 12 mesi, così come è stato fatto durante l'emergenza pandemica". (ANSA).