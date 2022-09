Elezioni:Salvini,aumento pensioni invalidi costa 700mln,rdc 9mld

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Il reddito di cittadinanza rimane a chi non può lavorare e a chi è realmente in difficoltà" mentre le pensioni di invalidità civile "vogliamo aumentarle di 50 euro al mese. Questo costa 717 milioni di euro rispetto al reddito di cittadinanza che costa 9 miliardi". L'ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini durante la maratona pre-elettorale in corso sui suoi profili social. (ANSA).