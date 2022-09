Elezioni:Conte, salario minimo e detassare le pensioni

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Ora la priorità è alzare le buste paga da fame, introdurre il salario minimo. Poi abbiamo un problema con i pensionati, dobbiamo aggiornare quelle di invalidità, ma più in generale tutte le pensioni basse. I pensionati devono sapere che non possiamo portare tutte le minime a 1000 euro, non ce lo possiamo permettere, quello che possiamo fare è detassare le pensioni". Lo afferma Giuseppe Conte, leader M5s a Mattino Cinque. (ANSA).