Confcommercio Cosenza,prima in Italia nella parità di genere

(ANSA) - COSENZA, 23 SET - "Confcommercio Cosenza è la prima Confcommercio d'Italia ad ottenere la certificazione del Sistema di Gestione in termini di parità di genere". Lo riferisce un comunicato dell'associazione cosentina.

"Il risultato è stato raggiunto - è detto nel comunicato - a seguito di un'attenta valutazione eseguita dal comitato di certificazione Uniter, il quale si è espresso poi positivamente in merito al rilascio delle Certificazioni UNI/PdR 125:2022.

La PdR UNI 125:2022, introdotta dal Pnrr, definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere. La prassi prevede l'adozione di specifici Kpi inerenti le politiche di parità di genere nelle organizzazioni che permettano la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni con l'obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti, nonché incorporare il nuovo paradigma relativo alla parità di genere nel Dna delle organizzazioni e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo". "Sono sei le aree prese in considerazione - riporta ancora il comunicato - per verificare se l'organizzazione mette sullo stesso piano uomini e donne: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Ogni voce ha avuto un peso specifico diverso sulla valutazione complessiva. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Confcommercio Cosenza Klaus Algieri e dalla direttrice Maria Santagada.

"Questo ulteriore riconoscimento - ha detto Algieri - dimostra come la nostra associazione sia al passo con l'evoluzione degli ambienti di lavoro. L'essere i primi del sistema Confcommercio ad ottenerlo è un grande motivo di orgoglio". (ANSA).