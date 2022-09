Cna: Costantini, caro bollette è insostenibile

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "La situazione dei rincari dell'energia è ormai insostenibile". Il presidente della CNA, Dario Costantini, nella relazione all'assemblea annuale della Confederazione a Taormina rilancia l'allarme sul caro bollette.

Nonostante gli interventi del Governo, "nei primi sette mesi di quest'anno il costo dell'energia per le nostre imprese registra il vertiginoso aumento del 300% e senza interventi è molto realistica la prospettiva di arrivare a rincari del 500%, che provocherebbe la decimazione di intere filiere produttive".

La CNA non si limita a denunciare criticità e disagi, "nel nostro ruolo di forza sociale, a disposizione del Paese, abbiamo anche formalizzato proposte per risolvere i problemi". Per esempio, "segnalando che sui tetti di oltre 125.000 nostri capannoni - ha detto Costantini - sarebbe possibile, attraverso un credito d'imposta del 50%, realizzare in pochi mesi impianti per attenuare il problema energetico, potenziando la produzione da fonti rinnovabili e riducendo il prezzo dell'energia".

