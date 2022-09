Clima: Fridays for future, 'studenti uccisi da Confindustria'

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Tutti seduti a terra, a gambe incrociate, ad osservare un minuto di silenzio in memoria degli studenti che hanno perso la vita nel corso dell'alternanza scuola-lavoro: il corteo dei Fridays for Future a Milano si è fermato in piazza Velasca, nei pressi della sede di Assolombarda, per ricordare le vittime Giuseppe Lenoci, Lorenzo Parelli, e Giuliano De Seta, l'ultimo morto il 16 settembre scorso in provincia di Venezia. Hanno alzato cartelli rossi con scritte bianche: "Giuliano, Lorenzo, Giuseppe. Per ogni vittima.

Contro il sistema colpevole". Concluso il minuto di raccoglimento uno studente ha detto al megafono: "Sono stati uccisi dall'alternanza scuola lavoro e da Confindustria, che mettono a rischio nostre vite, il nostro pianeta e la nostra formazione: un sistema per cui i profitti sono più importanti delle nostre vite". (ANSA).