Turismo sano e consapevole,Cna Abruzzo presenta Active 2022

(ANSA) - PESCARA, 22 SET - Fare scoprire il territorio abruzzese agli operatori turistici nazionali e internazionali e alla stampa specializzata. Questo l'obiettivo dell'evento curato dalla Cna Abruzzo "Active Abruzzo" 2022, arrivato alla terza edizione, riservato a decine di operatori turistici e presentato questa mattina a Pescara dalla Cna Turismo e Commercio. In programma dal 29 settembre al 3 ottobre prossimi, avrà come titolo "Real Experience" con l'intenzione di valorizzare tutto il territorio della regione attraverso la vacanza attiva, parte integrante di un sistema turistico completo e non solo di nicchia, ma elemento distintivo di un "fare turismo" sano, consapevole, rispettoso dell'ambiente e del territorio. Saranno presenti, tra le altre, le testate 4Bicyle Magazine, Bikeitalia, Cyclist, Italia a Tavola, Turismo del Gusto, Elle, Pedaling e Techcycling.

"Quest'anno - ha spiegato Claudio Di Dionisio, presidente della Cna Turismo Abruzzo - l'evento è dedicato alla stampa specializzata e ai giornalisti che porteremo dal mare alla montagna attraverso percorsi inusuali con lo svolgimento di attività inclusive a pieno contatto con la natura. Partiremo dall'Aquila con il treno e con l'utilizzo delle biciclette, poi cammineremo lungo i percorsi studiati per questo evento; ma porteremo i nostri ospiti anche in barca a vela nel nostro mare per far ammirare, proprio dal mare, la costa dei Trabocchi.

Accanto a queste esperienze di turismo attivo faremo anche laboratori soprattutto di cucina per far vedere da dove nasce la nostra tradizione culinaria facendo gustare, per esempio, i Maccheroncini alla chitarra e le ferratelle e altre specialità, grazie al coinvolgimento di chef abruzzesi". (ANSA).