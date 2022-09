Tabacco: da Pmi e Coldiretti 2 nuove misure sostegno filiera

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Aumento dei prezzi del Tabacco Virginia ed erogazione anticipata del contributo previsto dal contratto legato ai parametri di sostenibilità eco-energetica della filiera di settoee. Sono queste le 2 nuove misure che Philip Morris Italia ha messo in atto nell'ambito dell'accordo con Coldiretti con l'intento, si legge in una nota: " di garantire risposte e soluzioni tempestive per rispondere alle criticità nell'immediato e portare avanti il percorso di sostenibilità della filiera nel medio-lungo periodo.

Con queste due misure, si legge ancora, sale a 11 milioni di euro l'investimento aggiuntivo da parte di Philip Morris per la filiera tabacchicola.

Le misure messe in campo si inscrivono nella partnership strategica avviata da Philip Morris già dai primi anni 2000 con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,e da oltre 10 anni con Coldiretti, con investimenti per oltre due miliardi di euro nella filiera agricola del tabacco italiano, la prima in 'Europa per volumi di produzione e per numero di addetti (circa 50.000 in totale). (ANSA).