Pensioni: Orlando, basta lotterie, riflessione complessiva

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Basta lotterie sulla previdenza ma un intervento complessivo che tenga conto del sistema basato sul metodo contributivo: lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando rispondendo a una domanda su radio24 sulla possibilità di introdurre Quota 41, ovvero l'accesso alla pensione una volta che si sono raggiunti i 41 anni di contributi (ora sono necessari 42 anni e 10 mesi per uscire indipendentemente dall'età per gli uomini, ndr) . Secondo Orlando sulla flessibilità in uscita bisogna tenere conto del sistema contributivo: puoi andare in pensione prima - sottolinea - con qualche penalizzazione. "Bisogna riprendere quel ragionamento - dice - bisogna smetterla con le lotterie, ovvero chi ha i requisiti in quel momento bene e chi non ce li ha no. Penso si debba ragionare sulla flessibilità in uscita e sulla possibilità riduzione dell'orario di lavoro oltre una certa età per consentire il passaggio di competenze". (ANSA).