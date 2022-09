Pensioni: Calenda, ritornare alla legge Fornero

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "La nostra proposta sulle pensioni si esaurisce nella richiesta del ritorno della legge Fornero, con un rafforzamento delle categorie previste per i lavori usuranti, altro non si può fare. Perché dal 2045 il nostro sistema pensionistico sarà in equilibrio, ma con pensioni bassissime per tutti. Il tema è: non spendere oggi, perché dovremmo spendere domani". Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda in un'intervista ad Upday. Per quanto riguarda il fisco Calenda evidenzia che la proposta di Azione è: "andare avanti sulla delega fiscale, semplificazione delle aliquote, semplificazione delle deduzioni, passare da un fisco di 350 pagine a un fisco di 10 pagine. Ma soprattutto vogliamo introdurre un meccanismo automatico, per cui ogni euro recuperato dall'evasione, senza passare per i bilanci dello Stato, vada direttamente a diminuire l'aliquota di pertinenza per l'anno successivo". (ANSA).