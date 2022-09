Intesa Sanpaolo e Sace per Bluenergy per stoccaggio gas

(ANSA) - TRIESTE, 22 SET - Intesa Sanpaolo, grazie alla Garanzia SupportItalia di SACE, ha finalizzato una operazione di 35 milioni di euro in favore di Bluenergy, società di multiservizi energetici, per finanziare lo stoccaggio del gas al fine di garantire la continuità energetica a famiglie e PMI del Fvg.

Il finanziamento è finalizzato all'acquisto di gas per lo stoccaggio nei depositi al fine di avere la possibilità, soprattutto in caso di interruzione dei flussi di gas dai canali attualmente attivi, di supportare le esigenze di consumo del territorio.

Garanzia SupportItalia è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti, nell'ambito del Temporary Crisis Framework varato dalla Commissione europea e valido fino al 31 dicembre 2022, per sostenere i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e del caro energia sulle imprese italiane.

Lo scopo è innanzitutto "proteggere i nostri clienti dalla crisi energetica che stiamo vivendo - ha detto Alberta Gervasio, a.d. di Bluenergy Group - Con Intesa Sanpaolo saremo in grado di mettere in atto una operazione che mira a garantire la continuità di erogazione di tutte le nostre forniture". (ANSA).