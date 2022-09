Inps: ad agosto 32,7 mln ore cassa integrazione,-84% su anno (2)

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Per quanto riguarda le singole tipologie d'intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad agosto 2022 sono state 11,2 milioni con un calo del 29,8% su luglio e del 72,8% su agosto 2021. Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad agosto 2022 è stato pari a 9,2 milioni, di cui 4,4 per solidarietà, con un decremento del 50% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente. Rispetto a luglio si registra un -35,2%. Per gli interventi in deroga, nel mese di agosto, sono state autorizzate 0,25 milioni di ore con un aumento del 51% sul mese e un calo del 99,6% su agosto 2021. Per i fondi di solidarietà il numero di ore autorizzate ad agosto 2022 è pari a 12,0 milioni, con un incremento del 22,9% rispetto al mese precedente e un calo tendenziale dell'86,6%.

Nei primi otto mesi dell'anno sono stati autorizzati 151,84 milioni di ore di cassa ordinaria con un calo dell'80,99% sullo stesso periodo del 2021, Per la cassa straordinaria sono stati autorizzati 137,89 milioni di ore con un aumento del 29,16%.

Per la cassa in deroga sono stati autorizzati 27,87 milioni di ore con un calo del 95,33%. Per i Fondi di solidarietà sono stati autorizzati 109, 92 milioni di ore con un calo dell'87,60%. Nel complesso in otto mesi sono stati autorizzati 427,52 milioni di ore di cassa con una riduzione dell'85% rispetto allo stesso periodo del 2022. Solo poco più di un quarto delle ore autorizzato nei primi sei mesi dell'anno (ultimi dati disponibili) è stato effettivamente utilizzato dalle aziende. (ANSA).