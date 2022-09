Imprese: Confcommercio Pisa diventa agenzia per il lavoro

(ANSA) - PISA, 22 SET - La Confcommercio di Pisa, già accreditata dalla Regione Toscana per i servizi alla formazione, ora diventa anche agenzia per il lavoro per le province di Pisa e di Livorno. Lo rende noto l'associazione di categoria precisando che offrirà "alle piccole e medie imprese del territorio servizi di consulenza finalizzati all'individuazione delle risorse più idonee da inserire in azienda: dalla ricerca e selezione del personale all'orientamento, dalla ricollocazione professionale all'accompagnamento al lavoro dei più giovani".

"Cerchiamo di dare - osserva il presidente di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi - una soluzione concreta e qualificata all'esigenza di personale di moltissime imprese.

Nell'ultimo periodo l'offerta di lavoro non trova risposta, le imprese cercano personale senza riuscire a trovarlo con particolare gravità per i pubblici esercizi e per le strutture turistico-ricettive". Secondo l'assessore regionale alla Formazione, Alessandra Nardini "l'attenzione al superamento del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è centrale nelle politiche della Regione Toscana: stiamo vivendo una fase molto complessa per quanto riguarda l'occupazione, a causa di pandemia, guerra, aumento spropositato del costo dell'energia, ma è anche un periodo di straordinarie opportunità per risorse e strumenti a disposizione (dal Pnrr al nuovo Programma Gol - Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui solo la prima tranche, per la Regione Toscana, vale oltre 50 milioni, a cui si sommano i quasi 54 milioni delle risorse residue degli ammortizzatori in deroga) e quindi la parola d'ordine deve essere complementarietà, per riuscire ad allargare la platea dei beneficiari e dare risposte adeguate, grazie al modello toscano che vede al centro i servizi pubblici per l'impiego in sinergia con i privati accreditati". L'iniziativa piace anche all'assessore pisano alle Attività produttive, Paolo Pesciatini, secondo il quale è "una risposta concreta per le piccole e medie imprese e per il mondo del lavoro". (ANSA).