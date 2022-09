Francia: Macron, su riforma pensioni agire in modo sereno

(ANSA) - PARIGI, 22 SET - Il presidente francese, Emmanuel Macron, chiede al governo di "trovare il miglior modo di procedere" con il parlamento per adottare la contestata riforma delle pensioni. E vuole assicurarsi che venga realizzata "nel modo piu' sereno possibile". "Il governo deve avviare trattative con parti sociali, sindacati, imprenditori, con le forze politiche e trovare, è il suo mestiere, con il parlamento, il modo migliore" per procedere alla riforma, ha detto il capo dello Stato, in un'intervista realizzata questa notte da BFMTV, mentre rientrava dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Ricordando che la riforma rientra tra i principali impegni della sua campagna elettorale, Macron rinvia dunque la palla all'esecutivo guidato dalla premier, Elisabeth Borne.

Negli ultimi giorni, all'Assemblea Nazionale, le forze di opposizione, ma anche una parte della maggioranza, si erano opposte all'ipotesi che la riforma venisse appprovata attraverso un semplice emendamento alla manovra finanziaria sul welfare (Plfsss) in programma a fine settembre. Oggi, la presidente dell'Assemblea Nazionale, Yaël Braun-Pivet, eletta nello stesso partito di Macron (Renaissance) ha dichiarato di "non essere favorevole" a quello che da molti viene considerato un atto di forza, chiedendo al governo di "prendersi il tempo della concertazione".Seppellita a fine 2019 dopo scioperi a oltranza e l'avvento del coronavirus, la riforma previdenziale e' stata tra le grandi promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022). Nella campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza lo scorso aprile, Macron si è comunque impegnato a farla varare al più presto in caso di rielezione. L'insieme dei sindacati francesi ha promesso un autunno nero se il governo dovesse imporre la riforma che prevede l'innalzamento dell'età pensionistica già da quest'anno.

