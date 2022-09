Fisco:Paragone,multinazionali patteggiano, piccole imprese no

(ANSA) - ROMA, 22 SET - La flat tax di Salvini? Mastichiamo le solite proposte mentre le multinazionali patteggiano sul gettito fiscale e questo non è concesso ai piccoli imprenditori in sofferenza. Servirebbe una flat tax al 15% per chi produce almeno all'80% made in Italy. Lo afferma Gianluigi Paragone parlando al Forum Ansa. (ANSA).