Fisco: Salvini, in arrivo 400mila cartelle in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - "In partenza 7 milioni di cartelle esattoriali, 4 milioni entro la fine dell'anno, di cui 400mila in Toscana. La pace fiscale, con una guerra ed una pandemia ancora in corso, è un doveroso aiuto a milioni di italiani che non possono pagare cartelle vecchie di anni, anche di piccoli importi, che con sanzioni e interessi sono diventate un macigno insostenibile". Così il leader della Lega Matteo Salvini.

"Si tratta di somme che lo Stato non incasserebbe mai - aggiunge in una nota -, un arretrato di oltre 1.000 miliardi! Con pace fiscale, rottamazione e saldo e stralcio, lo Stato incasserà finalmente miliardi di euro, e 15 milioni di Italiani potranno tornare a lavorare, respirare e pagare le tasse, senza essere inseguiti dall'Agenzia delle entrate. È doveroso buonsenso". (ANSA).