Fisco: Letta, si deve partire con almeno 16 miliardi

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Ora punto a domenica. Poi continuerò anche dopo, ma non si discute nemmeno". Il segretario del Pd Enrico Letta risponde così, a 'Porta a Porta', alla domanda se continuerà a fare politica nel caso in cui perda le elezioni.

Ma poi parla di lavoro e di cuneo fiscale.

"La riduzione delle tasse sul lavoro deve essere massiccia - spiega - cioè il lavoratore deve vedere che ha una 14esima in più. Se la riduzione è troppo piccola viene raccontata come se fossero 5 caffè al mese e la gente poi si arrabbia". "Io - assicura - partirei da un grosso ammontare, circa 16 miliardi di euro, e questa scelta la si dovrebbe firmare solennemente con le parti sociali. Questo accordo si potrebbe firmare con le imprese e diventerebbe una parte tangibile della legge di bilancio".

(ANSA).