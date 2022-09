Fiere: al via Find a Singapore, made in Italy protagonista

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Con oltre 250 brand provenienti da ogni parte del mondo, di cui 30 italiani, apre Find - Design Fair Asia, l'evento asiatico dedicato al settore del design e dell'arredamento, organizzato da Fiera Milano in joint venture con dmg events, di scena fino al 24 settembre all'interno del Marina Bay Sands Expo and Convention Center di Singapore.

Il festival riunisce più di 50 eventi e 200 designer per 10 giorni.

La prima edizione della manifestazione "rappresenta un ideale ponte che collega due diverse realtà raccontando il legame tra il mondo del design italiano e quello asiatico" osserva l' amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo. "L'Italia - spiega - è la nazione europea che conta il maggior numero di imprese attive nell'ambito del design: sono 30mila e generano un valore aggiunto pari a 2,5 miliardi di euro".

Per l'ambasciatore d'Italia a Singapore e Brunei Darussalam, Mario Andrea Vattani, "il made in Italy è sinonimo di alta qualità, innovazione nei materiali, creatività e stile" e "l'Italia è il primo fornitore Ue di mobili a Singapore, con un valore delle esportazioni nel 2021 di 51,3 milioni di euro, registrando una crescita del 22,1% rispetto al 2020".

Le aziende italiane avranno uno spazio a loro interamente dedicato: il 'The Italian Design Futures Capsule', realizzato dallo studio dell'architetto Stefano Boeri, con una forte componente ecologica. Al suo interno Adi, l'associazione per il Disegno Industriale, presenta una mostra dedicata ai venti premiati del 'Compasso d'Oro', con una riflessione attorno al tema dello 'sviluppo sostenibile responsabile'.

Il valore di mercato del settore del mobile nell'area dell'Asia Pacific nel 2021 è stato pari a 614 miliardi di dollari. Sono "10mila i visitatori attesi", spiega Low Yen Ling, Minister of State, Ministry of Trade and Industry and Ministry of Culture, Community and Youth: "Nonostante la pandemia, il design ha continuato, e continua, a proporre nuove idee e soluzioni innovative sul mercato che in questi giorni di manifestazione".

(ANSA).