Evadono il fisco in Brianza e la GdF gli confisca 640mila euro

(ANSA) - MONZA, 22 SET - La Guardia di Finanza ha confiscato beni e conti correnti per un valore complessivo di 640 mila euro a un imprenditore e a due professionisti della provincia di Monza, condannati per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e mancato versamento delle imposte.

Le indagini sono partite da un controllo in un'impresa di fabbricazione di mobili di Desio (Monza) e in studi professionali di Seregno (Monza), rispettivamente di attività legali e di ingegneria. Sia l'imprenditore che i due professionisti, evadendo il fisco, hanno occultato ricavi per oltre 1 milione di euro, non versando ritenute fiscali per circa 230 mila euro. (ANSA).