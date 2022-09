Energia: Gentiloni,allo studio sostegno a imprese tipo cig

(ANSA) - TORINO, 22 SET - "Molte imprese saranno colpite dalla crisi energetica e questo inevitabilmente diventerà anche un problema di lavoro. Stiamo lavorando per cercare di riproporre, non sarà facile, uno strumento anche europeo di sostegno alle imprese come la cassa integrazione e cose di questo genere". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni intervenendo all'inaugurazione di Terra Madre a Torino.

"Stiamo cercando di tenere la rotta ed è importante cercare di farlo. Nessuno può ignorare l'emergenza energetica e sappiamo che colpisce in modo particolare le fasce più deboli. Non possiamo ignorare neppure quanto colpisca le imprese anche se non si vede ancora in termini di occupazione" ha aggiunto (ANSA).