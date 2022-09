Elezioni: Mulè(FI),partite Iva e pensioni al centro politica Cav

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Per quanto riguarda le partite Iva e le pensioni, si tratta di intervenire con coraggio su una materia che già fu al centro dell'attività dell'ultimo governo Berlusconi con la legge Biagi. In particolare, per quanto riguarda le partite Iva, è improcrastinabile rivedere le modalità di pagamento che riguardano gli adempimenti Irpef e Iva nei confronti di circa 4 milioni di partite Iva, lavoratori autonomi e professionisti". Lo ha detto Giorgio Mulè, candidato di Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale di Palermo, durante la campagna elettorale.

"Bisogna, innanzitutto, passare - ha aggiunto - dal prelievo sugli incassi presunti a uno sugli incassi effettivi, in pratica dal fisco per competenza a quello per cassa evitando così lo stress - direi anzi l'ingiustizia - di chi vive l'ansia di dover far fronte a pagamenti su ciò che presuntivamente guadagnerà e ancora non hai incassato. A questa misura va accompagnata quella di un incentivo nei confronti delle imprese che assumono personale fino a quarant'anni: l'azzeramento, cioè, dei contributi per almeno due anni accompagnando la misura con uno stipendio nel minimo di 1.000 euro nei confronti di chi fa apprendistato, praticantato o lavori a tempo determinato. C'è poi la reintroduzione dei voucher, che sostengono soprattutto il lavoro stagionale non andando contro i diritti dei lavoratori ma evitando invece la piaga del lavoro nero. Sull'equo compenso, Forza Italia ha lavorato con impegno e determinazione durante tutta la legislatura con un intervento che riguarda tutti i professionisti indistintamente e che finalmente pone fine a un regime inattuale. Infine, è previsto un incremento delle pensioni minime a 1.000 euro netti al mese, sostanzialmente la soglia necessaria per poter sfuggire alla piaga della povertà", (ANSA).