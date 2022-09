Confcooperative E-R,investire su cure primarie e medici famiglia

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - La pandemia e l'emergenza Coronavirus hanno evidenziato come "occorra smettere di potenziare esclusivamente le strutture ospedaliere senza che siano integrate realmente con le cure primarie e con i medici di medicina generale, i quali vanno sostenuti anche con personale messo a loro disposizione per fronteggiare le cronicità degli assistiti e alleggerire le mansioni burocratiche". Questo l'appello ai candidati alle elezioni politiche lanciato dal presidente di Confcooperative Sanità Emilia-Romagna, Euro Grassi, secondo cui, "è necessario aumentare fino al 9% la quota del budget del Fondo annuale nazionale assegnato alla Regione per le Cure Primarie, fermo al 6% da oltre 40 anni" poichè "solo investendo sulla sanità territoriale si possono sgravare i Pronto Soccorso sempre più al collasso e abbattere le liste d'attesa ancora troppo lunghe".

A giudizio di Grassi, ancora, "dobbiamo mettere i medici di medicina generale nelle condizioni di poter fare il loro lavoro, cosa oggi impossibile perché subissati da centinaia di richieste quotidiane e con troppi adempimenti burocratici da gestire. Alle Aziende sanitarie andrebbero delegati servizi di supporto ai medici di medicina generale come call center informativi e di prenotazione".

Inoltre, argomenta l'esponente della Confcooperative regionale "vanno poi previste adeguate indennità per poter usufruire di infermieri e collaboratori che possono essere inquadrati all'interno delle cooperative di medici e supportarne il lavoro, così da rendere più efficiente il servizio." Infine, conclude,, "occorre programmare corsi di formazione specifica in Medicina Generale sul reale fabbisogno dei nostri territori previsto per i prossimi anni". (ANSA).