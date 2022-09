Confartigianato,Fvg primo per difficoltà reperire manodopera

(ANSA) - TRIESTE, 22 SET - È il Friuli Venezia Giulia la regione italiana in cui le aziende fanno più difficoltà a trovare lavoratori. È quanto emerge dall'indagine, aggiornata a settembre, elaborata dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale attingendo a dati Excelsior e relativi a tutte le tipologie di imprese, non solo artigianali. Inoltre, la condizione in Fvg è ulteriormente peggiorata rispetto a settembre 2021: quest'anno è difficile reperire il 52,3% delle figure professionali che si cercano. Un dato che supera di 5,3 punti quello del 2021 e di quasi 10 punti la media nazionale (43,3%). Lo sottolinea Confartigianato Fvg, ricordando che nella congiunturale di luglio l'Ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine ha rilevato come la prima preoccupazione per le imprese artigiane con dipendenti, prima ancora del caro bollette, è legata alla difficoltà a reperire manodopera nei profili richiesti: un problema segnalato dall'81,8% degli intervistati.

"Questa fotografia ha diverse cause - osserva il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti - pesa indubbiamente l'ormai storico calo demografico del Fvg congiunto a un invecchiamento significativo della popolazione. A ciò s'aggiunge una tendenza culturale che ancora non valorizza a sufficienza la formazione tecnica e quella del saper fare, con la conseguente formazione di addetti in numero non sufficienti alle richieste del mercato". In questa condizione, prosegue, "è bene però ricordare ai giovani e a chi sta valutando la propria posizione lavorativa che scegliere di lavorare in un'azienda artigiana è una sfida ricca di opportunità". (ANSA).