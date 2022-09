Tour Confcommercio nel sud Isola su nuovi aiuti per imprese

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - Incentivi regionali per i commercianti: prosegue il tour informativo di Confcommercio sud Sardegna. Prossime tappe a Sanluri e Iglesias: l'obiettivo è quello di illustrare il contenuto della legge regionale numero 3 del 2022, e illustrare gratuitamente le attività di assistenza per l'istruzione della pratica. ùI rappresentanti dell'associazione di categoria saranno giovedì 22 settembre a Sanluri ( polo culturale comunale Scolopi di via Azuni) e martedì 27 a Iglesias (sala Lepori di via Isonzo 3).

In particolare con la nuova normativa la Regione ha stanziato specifiche sovvenzioni per le imprese del commercio e dei pubblici esercizi: è imminente l'avviso per l'avvio delle richieste. Le condizioni: sino al 40% fondo perduto, contributi in conto interesse (attualmente al tasso dell'1 per cento), contributi in conto capitale fino a 15.000 euro per incrementi di forza lavoro, contributi per la riduzione dei costi di garanzia rilasciate dai consorzi fidi.

Secondo Confcommercio Sud Sardegna "si tratta di una norma che colma un vuoto di molti anni, considerato che il commercio non aveva incentivi dedicati dal 2002, data in cui l'allora assessore Frongia fece approvare la legge 9 che, per la prima volta, erogava contributi a fondo perduto e in conto interessi ai commercianti. La norma ebbe un lungo periodo di blocco ed ora, con l'estensione di una norma nazionale (la 949) anche al commercio, finalmente il settore può contare su incentivi al pari di altri settori come l'artigianato, così come richiesto per anni". Gli incontri si terranno dalle 15 alle 16.30 previa registrazione sul sito Confcommercio. (ANSA).