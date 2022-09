Terra Madre: Cna, merenda sinoira contro l'aperitivo

(ANSA) - TORINO, 21 SET - La cultura enogastronomica piemontese alza la testa al Salone del Gusto. La Cna Torino propone la merenda sinoira contro l'aperitivo: solo prodotti di territorio e solo vini piemontesi. Lunedì 26 Settembre 2022, alle 17,30 sempre presso lo stand della Camera di Commercio di Torino al Parco Dora, Cna Torino organizza la degustazione "L'esperienza del Gusto - Sapori Artigiani". Il tema della serata sarà "La Merenda sinoira" e la degustazione di specialità piemontesi a produzione artigianale sarà ispirata alla tradizione gastronomica regionale, antesignana del moderno "aperitivo": dall'antipasto tipico piemontese al pane e marmellata, passando per i dolci tipici della tradizione, come i savoiardi e la panna cotta.

Venerdì 23 settembre , presso lo stand della Camera di Commercio di Torino, si svolgeranno due showcooking finalizzati a far conoscere a un pubblico più vasto aziende, piatti e prodotti valsusini. Allo stesso scopo è prevista, durante ciascun appuntamento, la distribuzione del libricino La Valle dei Sapori, pubblicazione realizzata insieme a Conad Avigliana con il contributo di Camera di Commercio di Torino. (ANSA).