Svizzera: sindacati, riforma delle pensioni penalizza le donne

(ANSA) - MILANO, 21 SET - I sindacati italiani e del Canton Ticino invitano i cittadini svizzeri a bocciare la riforma delle pensioni 'Avs 21' al referendum federale di domenica 25 settembre, in contemporanea con il voto italiano. Secondo il Consiglio Sindacale Interregionale (Csir) di Ticino-Piemonte-Lombardia, che riunisce i sindacati svizzeri Unia e Ocst e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, obiettivo della legge è l'innalzamento dell'età pensionistica per le donne a 65 anni ed un aumento dell'Iva per un ulteriore finanziamento delle rendite.

"La riforma - spiegano - vorrebbe infatti scaricare sulle spalle delle donne tutto il peso della tenuta del sistema pensionistico, un fatto inaccettabile se si pensa che ancora oggi in Svizzera vi è in atto una disparità salariale di genere di circa il 20%". "Inoltre - proseguono le Organizzazioni italo-svizzere - la maggior parte del lavoro domestico, educativo e di cura viene svolto gratuitamente dalle donne, che per questo hanno un grado d'occupazione mediamente più basso degli uomini. Queste disuguaglianze hanno poi un impatto diretto sulle pensioni delle donne, che sono in media del 37% inferiori a quelle degli uomini".

"Prima di parlare di parità di oneri tra uomini e donne - affermano i Sindacati - è per noi necessario raggiungere una reale parità di diritti e di condizioni economiche". Inoltre, "nonostante l'oggettivo invecchiamento della popolazione - fanno notare - l'ente Avs ha registrato a livello federale un risultato positivo di 2,58 miliardi di franchi nel 2021, segno che il sistema previdenziale ha ancora una tenuta solida".

Quanto all'aumento dell'Iva, "peserebbe a livello proporzionale in modo nettamente maggiore sui redditi bassi rispetto ai redditi alti" essendo "un'imposta altamente anti-sociale". (ANSA).