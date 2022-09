Sbarra, risposte su pensioni o Cisl pronta a mobilitazione

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Abbiamo una priorità che si impone su tutte che è l'avvio della riforma delle pensioni. Entro dicembre bisogna cancellare lo scalone della legge Fornero e dare al sistema previdenziale maggiore flessibilità, sostenibilità sociale, inclusività per giovani e donne". Lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Per cui "chiunque governerà il Paese dopo le elezioni dovrà misurarsi su questa urgenza e dare risposte concrete già in legge di Bilancio. Le nostre proposte sono note alla politica da tempo: bisogna agire. In caso contrario la Cisl è pronta alla mobilitazione". (ANSA).