Pmi: Confindustria Toscana, serve una crescita manageriale

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - "Siamo convinti che per Firenze, per questa regione, per l'Italia, non ci siano alternative ad un futuro che sia ancora industriale". Lo ha affermato Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Firenze e Toscana, aprendo l'incontro online di oggi del Big Academy Tour, insieme al presidente di Big Academy Paolo Ruggeri e ad Alessandra Danesi di Thales Italia. "La crescita manageriale delle nostre Pmi toscane - ha aggiunto - è cruciale per uno sviluppo strutturalmente più solido del nostro sistema produttivo".

Thales ha portato la sua testimonianza diretta di azienda che ha deciso di investire nella formazione di 4 suoi manager, iscrivendoli al corso 2022 di Big Academy, non solo per potenziare il livello di competenze della filiera, ma anche per trasferire il metodo d'insegnamento dell'accademia all'interno dei loro team. "Quello che ci proponiamo - ha detto Bigazzi - è di trasferire la visione industriale, internazionale e multiculturale delle grandi imprese anche ai manager delle Pmi che dovranno essere sempre più leader". (ANSA).