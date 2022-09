Ocse:politica fiscale determinante per sostenere ripresa

(ANSA) - PARIGI, 21 SET - La politica fiscale "svolge un ruolo determinante per sostenere la ripresa economica e ammortizzare lo shock sui prezzi dell'energia": questo il messaggio contenuto nell'ultimo rapporto dell'Ocse, 'Tax Policy Reforms 2022', che descrive le riforme fiscali messe recentemente in campo in 71 Paesi e giurisdizioni, inclusi tutti i Paesi membri dell'Ocse, tra cui l'Italia. Secondo lo studio, le riforme fiscali, in particolare la riduzione delle tasse sul lavoro e gli incentivi fiscali a favore delle imprese "sono tra i principali strumenti d'azione usati dai Paesi per stimolare la crescita e sostenere la ripresa economica dopo la pandemia". Per Pascal Saint-Amans, direttore del Centro di politica e amministrazione fiscale dell'Ocse, "le riforme fiscali recenti puntano a stimolare la ripresa economica dopo la crisi del Covid-19, mentre i Paesi che dispongono di più ampi margini di manovra concedono vantaggi fiscali più generosi di più lungo periodo". Inoltre, continua l'esperto, "i Paesi hanno fatto della politica fiscale uno dei loro principali strumenti per far fronte al rapido innalzamento dei prezzi dell'energia". (ANSA).