Materiali intelligenti:innovano 13 PMI italiane e austriache

(ANSA) - TRIESTE, 21 SET - Accorciare la distanza tra imprese e infrastrutture scientifiche all'avanguardia è possibile e genera soluzioni che migliorano tangibilmente processi produttivi e prodotti. Così il progetto InCIMa4, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria, grazie al quale è nata una rete italo-austriaca per la caratterizzazione multi-tecnica di materiali intelligenti. La rete è composta da infrastrutture di ricerca e laboratori di eccellenza nella sintesi e nella caratterizzazione dei materiali come Elettra Sincrotrone Trieste, Salzburg University of Applied Science (FHS) e Paris-Lodron Universitat Salzburg.

Con il progetto InCIMa4, 13 piccole e medie imprese italiane e austriache hanno avuto accesso gratuitamente alla infrastruttura di ricerca transfrontaliera, a seguito della valutazione di un panel di esperti esterni del progetto e delle potenzialità innovative del materiale. Sono state effettuate misurazioni su diverse tipologie di materiali adottati in molteplici settori, come agroalimentare, bioedilizia, lavorazioni marmoree, packaging alimentare, rivestimenti polimerici, nuovi materiali derivati lignei, per applicazioni che vanno dagli arredamenti per esterni a nuovi compositi. È stato possibile, ad esempio, comprendere possibili applicazioni della grafite come nuovo materiale da costruzione.

Il mondo della PMI, spiega Lisa Vaccari di Elettra Sincrotrone Trieste, Principal Investigator di InCIMa, "ha avuto accesso all'infrastruttura di ricerca transfrontaliera, grazie alla conoscenza del tessuto imprenditoriale dei territori del programma di finanziamento, al lavoro di intermediazione tra mondo della ricerca e dell'impresa e alle attività di comunicazione svolto dai partner di progetto Area Science Park, t2i e Innovation Salzsburg".

InCIMa4 è un progetto in partnership finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020; sarà sabato 24 settembre con uno stand al festival della ricerca scientifica Trieste Next; venerdì 30 nel pomeriggio le PMI potranno visitare l'infrastruttura di ricerca italiana di InCIMa4 presso Elettra Sincrotrone Trieste. (ANSA).