Istat:Pelazzi,politica tenga conto di allarme su costruzioni

(ANSA) - MILANO, 21 SET - "I dati presentati oggi dall'Istat sono un chiaro segnale d'allarme di cui la politica deve tener conto". Lo afferma Giovanni Pelazzi, presidente di Argenta Soa, una delle principali società organismo di attestazione che certifica le aziende per la partecipazione alle gare pubbliche, nel commentare i dati dell'Istat sulla produzione nelle costruzioni a luglio.

"Si tratta - aggiunge - del quarto mese consecutivo di arretramento dell'attività, che ha registrato una caduta cumulata di ben sette punti percentuali, con i livelli di produzione tornati indietro sui valori di novembre scorso. Ci sono le condizioni per una 'tempesta perfetta' che avrà ricadute molto negative per il settore e per il Paese: gli aumenti dei prezzi delle materie prime utilizzate nel settore stanno producendo un'onda lunga che durerà ancora; l'incertezza sulle regole da applicare; i costi energetici elevatissimi che impattano sui bilanci di famiglie e imprese riducendone la capacità di spesa e investimento, i timori sulle prospettive economiche del Paese e, infine, l'incertezza politica legata all'esito delle prossime elezioni parlamentari e alle scelte che saranno fatte per il comparto edile.

Questo contesto spiega anche la forte caduta delle aspettative degli imprenditori del settore". (ANSA).