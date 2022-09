Istat: produzione costruzioni luglio -3% su mese

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Quarta flessione congiunturale a luglio per l'indice della produzione delle costruzioni: nel mese - rileva l'Istat - l'indice è diminuito del 3% su giugno mentre è cresciuto del 5,9% su luglio 2021 corretto per gli effetti del calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di luglio 2021). Nella media dei primi sette mesi dell'anno l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 15,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice grezzo cresce del 14,7%.

I livelli produttivi - commenta l'Istat - "si collocano in prossimità di quelli della fine dello scorso anno, comunque ben al di sopra di quelli prepandemici. Su base tendenziale, la crescita della produzione grezza, seppure in rallentamento, prosegue ininterrotta da febbraio 2021". (ANSA).