India: 'indagini fisco su politici cresciute 4 volte da 2014'

(ANSA) - NEW DELHI, 21 SET - Dal 2014, anno dell'arrivo al governo del Bjp, a oggi, le indagini sui politici avviate dall'Enforcement Directorate, l'Agenzia del fisco indiana, su presunti reati fiscali o casi di corruzione, sono aumentate di quattro volte: lo rivela un'inchiesta in due puntate curata dal quotidiano The Indian Express.

Nel decennio 2004-2014 i politici finiti sotto la lente del fisco erano stati 26, negli ultimi otto anni sono stati 121. Di questi 121, ben 115 appartengono ai partiti di opposizione.

"L'opposizione", scrive l'Indian Express, "ha ripetutamente sollevato la questione in Parlamento, accusando il potente apparato investigativo di agire con motivazioni politiche come lunga mano del governo. I responsabili dell'agenzia e il governo hanno sempre negato questa lettura".

Uno dei capitoli più clamorosi degli ultimi tempi ha visto coinvolti i leader del Partito del Congresso, Rahul e Sonia Gandhi, riconvocati e interrogati, per ore, sulle presunte irregolarità nell'acquisto dello storico quotidiano "National Herald" da parte della sezione giovanile del partito, a seguito di una denuncia che risale a dieci anni fa. (ANSA).