Fisco: gip, vertici Feres boicottano obblighi contributivi

(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Hanno boicottato e boicottano gli obblighi contributivi con Inps, autofinanziando in maniera surrettizia la attività di Feres spa, consentendole di continuare ad operare nonostante" l'esistenza di uno "squilibrio finanziario, gli amministratori di fatto e di diritto dell'agenzia per il lavoro, indagati nell'indagine del pm di Milano Maurizio Ascione per indebite compensazioni di imposte.

Lo si legge nel provvedimento con cui il gip Domenico Santoro ha disposto il sequestro preventivo fino a 27 milioni e che la guardia di finanza ha eseguito oggi. Il giudice ricorda che in passato lo "squilibrio finanziario" aveva "indotto l'amministrazione della società ad accedere alla procedura di concordato preventivo" e che le "promesse fatte da Feres, in quella sede, volte alla rateizzazione del debito e alla ricapitalizzazione della società, nei fatti si sono dimostrate vane".

Da quel momento in avanti, annota ancora il giudice, in particolare uno dei due amministratori indagati - il quale risulta a titolo personale debitore nei confronti del fisco per altri 34 milioni e che ha 'blindato' il proprio consistente patrimonio immobiliare in provincia di Cagliari con "lo schermo del trust Elicrisio" - "ha intrapreso un percorso che ha spostato l'asse della società nettamente dal lecito all'illecito".

Infine, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari, il gip Santoro ha ricordato come i due "conoscono benissimo gli enormi rischi che stanno facendo correre ai lavoratori e alle loro famiglie, i quali potrebbero ben presto ritrovarsi senza attività economica, come diretta conseguenza di un irreversibile deficit finanziario della società di appartenenza, Feres spa".

