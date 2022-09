Energia: associazioni autotrasporto, a rischio sopravvivenza

(ANSA) - AOSTA, 21 SET - E' urgente adottare "misure specifiche a sostegno del comparto, in assenza delle quali si mette a rischio la sopravvivenza delle aziende dell'autotrasporto passeggeri, rendendo inevitabili sia gravi ripercussioni sui servizi di Trasporto pubblico locale che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali". Lo ribadiscono le associazioni Agens, Anav e Confservizi di Piemonte e Valle d'Aosta, richiamando l'attenzione "sulla grave crisi che stanno affrontando le imprese di servizi di autotrasporto passeggeri, sia trasporto pubblico locale che trasporto commerciale turistico, in conseguenza dell'aumento del costo dei carburanti e della spirale inflazionistica innescata dal caro-energia".

"Alle attuali difficoltà del quadro economico complessivo - si legge in una nota - si aggiungono una serie di vincoli e criticità specifiche del trasporto pubblico locale; le nostre imprese non possono compensare a valle i maggiori costi agendo sul prezzo dei titoli di viaggio e l'impossibilità di riequilibrare questa dinamica perversa si accompagna alla ormai strutturale contrazione dell'utenza rispetto ai livelli pre-Covid. Questo difficile scenario economico finanziario coincide con il particolare momento storico di cui le scelte istituzionali dovranno tenere conto".

A tal proposito le associazioni dell'autotrasporto passeggeri hanno chiesto pertanto un confronto urgente con le autorità regionali per valutare le azioni e le misure da adottare.

(ANSA).