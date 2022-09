Elezioni: enti locali Vercelli a partiti,"no a fisco iniquo"

(ANSA) - VERCELLI, 21 SET - "Esistono forti spinte politiche che cercano di indebolire il welfare, in una congiuntura che nei prossimi mesi assumerà dimensioni drammatiche. Le persone vanno tutelate, specie quando si ritrovano in una situazione di debolezza, malattia, disoccupazione e vecchiaia". Lo scrivono quattro associazioni del territorio vercellese in una lettera indirizzata a tutte le forze politiche, in vista dell'appuntamento del 25 settembre. Sono Azione Cattolica Diocesana, Acli Vercelli, Meic Vercelli-Punto Pace di Pax Christi, e Osver, che gestisce l'Emporio Solidale di Vercelli.

"Disapproviamo politiche fiscali insostenibili e inique - aggiungono -, in contrasto con il principio costituzionale della progressività, come pure sanatorie e condoni che minano il senso di giustizia".

A proposito della guerra, l'appello è di "investire le risorse economiche destinate agli armamenti in ricerca, in energie rinnovabili, strumenti di Protezione Civile, dialogo, vie negoziali e diplomatiche. L'alleanza con la Nato - proseguono le 4 associazioni - non deve impedire un realistico coinvolgimento dell'Onu e un nuovo protagonismo dell'Europa". E poi ancora: "Un'immigrazione ben gestita può diventare una risorsa per la nostra economia e sostenere il nostro sistema previdenziale".