Elezioni: Conte, detassare pensioni fino a 13mila euro

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 21 SET - Detassare le pensioni fino a tredicimila euro l'anno. È una delle proposte che il leader politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha illustrato questa sera a Torre del Greco (Napoli), dove è intervenuto in un'iniziativa pubblica svoltasi in piazza Santa Croce a sostegno dei candidati locali.

''La nostra - dice l'ex premier - è una proposta sostenibile.

Noi non parliamo di portare tutte le pensioni a mille euro. Chi fa queste promesse ha avuto 30 anni, ha governato già e non l'ha mai fatto. E soprattutto, se qualcuno fa una proposta del genere, la prima cosa che gli dico è: 'bene, siccome questa misura costa 30 miliardi, dimmi dove li prendi?'. E il discorso si ferma subito''. (ANSA).