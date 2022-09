Da Unicredit-Confcommercio-Federalberghi 1,25 mld a turismo

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - UniCredit, Confcommercio Veneto e Federalberghi Veneto insieme per aiutare le imprese associate a fronteggiare i recenti, rilevanti, rincari energetici. La banca e le associazioni di rappresentanza hanno infatti siglato un accordo per un supporto economico di 1,25 mld di euro per supportare le aziende associate del nordest al fine di sostenerne le esigenze di liquidità a fronte dei rincari dei costi dell'energia e delle materie prime La partnership prevede la predisposizione di nuove linee di finanziamenti dedicati, con importo minimo di 20 mila euro e massimo di 200 mila euro e durata massima di 36 mesi comprensiva di preammortamento fino a 6 mesi, a condizioni agevolate e con intervento di garanzia di Fidimpresa & Turismo Veneto.

Per le strutture ricettive associate Federalberghi Veneto-Mare è prevista poi la possibilità di optare per un piano di rientro in linea con la stagionalità degli incassi e cioè con ammortamento che prevede un'unica rata di capitale annuale fissata il 30 settembre di ogni anno L'accordo valido fino al marzo 2023,.

"Con questo accordo - rileva Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di UniCredit: - mettiamo a disposizione degli associati di Confcommercio Veneto e di Federalberghi Veneto nuove risorse dedicate, in grado di permettere alle imprese di affrontare meglio le diverse priorità quotidiane e di garantire loro una maggiore protezione a fronte dell'aumento dei costi dell'energia e dell'inflazione".

Per Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto questa iniziativa "va a sostenere molto nel concreto le imprese del terziario in questa fase di grande difficoltà". Il Presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, sottolinea come "costituisca un tema centrale e urgente gestire i profili finanziari degli alberghi veneti in questo momento di crisi energetica. Per questo abbiamo sostenuto fin dall'inizio questo intervento, in attesa di un provvedimento governativo più incisivo del credito di imposta". (ANSA).