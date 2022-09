Confartigianato, a Palermo progetto per le botteghe scuola

(ANSA) - PALERMO, 21 SET - Botteghe storiche che diventano botteghe scuola. È questa la proposta lanciata dal sindaco Roberto Lagalla nel corso di un incontro a Palazzo delle Aquile con i vertici di Confartigianato imprese Palermo: la presidente Maria Grazia Bonsignore, il segretario Giovanni Rafti e al coordinatore del settore artistico Costantino Sparacio.

L'associazione ha chiesto che gli artigiani locali abbiano un ruolo nella nuova vita del Comune e che venga riservato alle imprese locali uno spazio e un'attenzione particolare anche quando vengono indette le gare d'appalto. È stato lo stesso Lagalla, invece, a lanciare la proposta di un lavoro congiunto tra l'amministrazione e Confartigianato, per ridare vita alle botteghe storiche trasformandole anche in botteghe scuola, con l'aiuto dell'Ufficio scolastico regionale e i servizi sociali, per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti con difficoltà di inserimento nel tessuto economico. "Si potrebbe pensare poi a una convezione con delle Apl - ha detto il sindaco - per potere portare questi giovani anche all'ottenimento di una qualifica riconosciuta a livello europeo".

"Siamo lieti che il sindaco ci abbia accolto con entusiasmo e sia entrato subito in sintonia con la nostra necessità di promuovere il valore artigiano e di ridare fiato alle imprese che lavorano oggi con grandi difficoltà - ha commentato Bonsignore -. L'essere protagonisti di un progetto così ambizioso come le botteghe scuola, ci stimola ad essere sempre più attivi per i nostri artigiani e per la città tutta".

Confartigianato ha anche presentato il progetto della "Cittadella dell'artigianato", la fiera di Natale che va avanti da dieci anni. (ANSA).