Cina: Camera commercio Ue contro la politica 'zero-Covid'

(ANSA) - PECHINO, 21 SET - La politica 'zero-Covid' della Cina, "inflessibile" e "incoerente", sta paralizzando il Paese con "l'ideologia che prevale sull'economia": è l'allarme della Camera di commercio europea che, nel suo Position Paper 2022/2023, ha rimarcato come la "massiccia incertezza" abbia avuto finora un "impatto negativo" sul 75% delle operazioni delle oltre 1.800 società dell'organizzazione.

Il rapporto è l'ultimo monito della comunità imprenditoriale internazionale secondo cui i freni della lotta al virus dovuti alla linea dura di Pechino stanno danneggiando la seconda economia del pianeta, aumentandone l'isolamento e favorendo la fuga di stranieri. Nel mirino, i lockdown draconiani, i test di massa e le lunghe quarantene che moltiplicano l'incertezza, malgrado il presidente Xi Jinping abbia dichiarato più volte di ritenere che l'approccio della 'tolleranza zero' sia il più "economico ed efficace" per la Cina. "Il contesto economico del Paese rimarrà imprevedibile con la minaccia dei blocchi", ha rimarcato il rapporto, al punto che quasi un quarto delle aziende ha valutato di spostare gli investimenti attuali o pianificati fuori dalla Cina, il livello più alto dell'ultimo decennio.

"Non è un disaccoppiamento, ma un segnale d'allarme", ha notato nel briefing con i media il presidente della Camera, Joerg Wuttke. Malgrado il potenziale di crescita della Cina, "l'entità dell'impegno delle aziende europee non può più essere data per scontata", ha aggiunto il report. Pechino ha ridotto a giugno la quarantena obbligatoria per i viaggiatori in entrata da 21 a 10 giorni, ma la carenza di voli e i prezzi dei biglietti costosi frenano i viaggi.

"Gli altri Paesi restano impegnati nella globalizzazione mentre la Cina continua a voltarsi verso l'interno. Il mondo vive con l'immunità di gregge e la Cina aspetta che il mondo si liberi del virus, il che è ovviamente improbabile", ha detto Wuttke.

Oltre al Covid, la Camera ha lamentato "le riforme in stallo" delle imprese statali e la politicizzazione degli affari che stanno danneggiando l'attrattiva del Paese.

L'aupicio è che le restrizioni possano allentarsi dopo il XX Congresso del Partito comunista che inizierà il 16 ottobre, con Xi che dovrebbe assicurarsi un inedito terzo mandato alla guida del Pcc. "Dobbiamo vedere quale sarà la formazione nel processo decisionale economico e questo potrebbe darci alcune indicazioni su dove si sta dirigendo questo Paese", ha osservato Wuttke.

"La Cina offrirà maggiori opportunità di sviluppo alle aziende di vari Paesi, compresi quelli europei. Voglio anche dirvi che la Cina sta attualmente costruendo attivamente un nuovo modello di sviluppo", ha detto sul report il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. (ANSA).