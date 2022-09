Bonetti, Inps su sgravio a mamme al lavoro dopo maternità

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Ieri è uscita la circolare dell'Inps che chiarisce le modalità di sgravio contributivo per le mamme che rientrano al lavoro dopo la maternità che avranno quindi una busta paga aumentata". Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. "La misura è valida per tutte le lavoratrici dipendenti del settore privato, indipendentemente dal tipo di contratto - aggiunge - Abbiamo introdotto questa misura nella legge di bilancio 2022 per sostenere e incentivare il rientro al lavoro delle madri. Lo abbiamo fatto anche con il bando #RiParto, 50 milioni di euro destinati a promuovere nelle imprese iniziative di rientro delle donne dopo la maternità. Queste sono misure concrete, investimenti reali per sostenere il lavoro femminile, la conciliazione vita-lavoro e le donne. Un impegno che diventa strutturale nel #FamilyAct e punto cardine del nostro programma.

È un altro impegno mantenuto, a chi in questa campagna elettorale usa solo slogan contrapponiamo lo stile di chi ha lavorato con forza per realizzare gli impegni presi e continuerà a farlo". (ANSA).