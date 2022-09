Aggressione a consigliere Crotone:Camera commercio,atto vile

(ANSA) - CROTONE, 21 SET - "Vogliamo esprimere la massima vicinanza e solidarietà al consigliere Meo ed ai dipendenti del Comune di Crotone per l'ingiustificata, grave e vile aggressione subita all'interno della casa comunale". Lo afferma, in una nota, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese.

"Nel condannare il violento episodio - aggiunge Pugliese - ci rendiamo conto ancor di più del momento di alta tensione sociale che vive il nostro territorio che non può e non deve essere sottovalutata. E' necessario che, le istituzioni si attivino per sostenere e tutelare l'integrità di chi subisce violenza come quelli occorsi al consigliere Meo ed ai dipendenti comunali, soprattutto nel caso di rappresentanti politici e istituzionali e lavoratori che devono poter svolgere con tranquillità ed in un clima di sicurezza il mandato conferito loro dalla società civile ed il proprio impegno lavorativo". (ANSA).