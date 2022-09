Zes: Confindustria,Nuorese escluso serve fiscalità vantaggio

(ANSA) - NUORO, 20 SET - Il Nuorese è stato escluso dalla Zona economica speciale (Zes) della Sardegna, che concede importanti sgravi fiscali per nuovi investimenti e la Confindustria Sardegna centrale non ci sta. "Serve una fiscalità di vantaggio in questo territorio o sarà il deserto - tuonano i dirigenti dell'associazione degli industriali - Tutte le città capoluogo di provincia con i rispettivi hinterland beneficeranno, direttamente o indirettamente, dei vantaggi offerti dalla Zes, qui se non si riuscirà a ottenere una qualche forma compensazione attraverso una fiscalità di vantaggio, continuerà lo spopolamento di imprese e di cittadini che giocoforza guardano ad altri territori più attrattivi in termini di fiscalità, mobilità, logistica. E' vero che la Zes Sardegna per questioni tecniche può essere istituita soltanto in territori collegati alle aree portuali, ma c'è un aspetto politico sostanziale- sottolineano i dirigenti di Confindustria - è sotto gli occhi di tutti che nel Nuorese manchi da molti decenni una politica di sviluppo volta a favorire nuove imprese e salvaguardare le attività già presenti. Ora però c' è il rischio concreto che le imprese che finora hanno resistito decidano di investire altrove - concludono i rappresentanti di Confindustria - così che nel giro di una generazione possa scomparire anche quello che con tanti sacrifici è stato realizzato". (ANSA).