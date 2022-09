Saiello (M5s), 3mila lavoratori call center assunti in Inps

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - "Finalmente diventa realtà l'assunzione da parte di Inps Servizi per gli operatori di call center fino ad oggi esternalizzati in società terze impiegati sulla commessa Inps. Grazie al Movimento 5 Stelle mettiamo fine all'annosa vertenza dei lavoratori Comdata/Network. Parliamo di 3000 figure professionali che lavorano su questioni delicate come disoccupazione, invalidità civile, prestazioni a sostegno del reddito, malattia, pensioni, Reddito di cittadinanza e cassa integrazione". Lo ha detto il presidente della Commissione regionale speciale Industria 4.0 e consigliere regionale M5S Gennaro Saiello.

"Si tratta del primo caso - sottolinea - nel panorama lavorativo italiano, perché, per la prima volta un ente pubblico ha deciso di riappropriarsi di competenze e servizi. In questi anni la nostra priorità è sempre stata la difesa dei livelli occupazionali. Personalmente ho seguito la vicenda fin dal primo momento, promuovendo costanti interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico e ottenendo diversi tavoli con le parti sociali e incontri con il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico. L'internalizzazione è un risultato straordinario frutto anche di queste battaglie". (ANSA).