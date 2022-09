Sace: con Mps per crescita internazionale di Permare Srl

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Sace supporta lo sviluppo internazionale di Centro Nautico Permare, pmi ligure che opera nella cantieristica navale, con servizi e lavorazioni, manutenzione ordinaria e interventi di refitting, su tutte le tipologie di imbarcazioni, celebre per il proprio marchio di barche "Amer Yachts" nato negli anni '90. Lo afferma una nota.

In dettaglio, SACE ha garantito due Advance Payment Bond, rispettivamente da 6 e 4 milioni di euro, emessi da Banca Mps per la stipula di un contratto commerciale relativo alla costruzione e fornitura di un'imbarcazione da diporto commerciale destinata al mercato internazionale.

Il Centro Nautico Permare nasce nel 1973 per offrire servizi nautici alla clientela ligure e della vicina Costa Azzurra. Nei primi anni 90 inizia a costruire barche con il proprio marchio "Amer Yachts". Il Gruppo è un'azienda a gestione familiare che oggi vede protagoniste tre generazioni: il fondatore Fernando Amerio e i figli, Barbara e Rodolfo. Il cantiere ha realizzato negli ultimi 40 anni una produzione artigianale considerata di nicchia, con oltre 90 yacht su misura per una clientela italiana ed estera (USA, Medio Oriente, Paesi arabi e Far East). (ANSA).