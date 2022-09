Pensioni: Fondo agenti assicurazione, +70 mln per iscritti

(ANSA) - ROMA, 20 SET - La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha approvato le modifiche al piano di riequilibrio del Fondo pensione agenti votate all'unanimità dall'Assemblea dei delegati, lo scorso 28 aprile, e "in attuazione delle modifiche approvate, è quindi possibile, senza ulteriori passaggi, corrispondere gli aumenti delle prestazioni agli agenti iscritti, pensionati ed attivi, con decorrenza retroattiva dal primo gennaio 2022", per un ammontare totale di 70 milioni Il presidente del Fondo pensione agenti (Fonage) esprime, in una nota, "la grande soddisfazione, mia personale e dell'intero Consiglio di amministrazione per un risultato di grande rilievo, che corona lo sforzo dei consiglieri e della struttura tutta del Fondo. Un impegno assunto sei anni fa con gli agenti iscritti e che oggi si concretizza nell'aumento delle prestazioni, reso possibile grazie agli eccellenti risultati di bilancio conseguiti anno dopo anno dall'amministrazione del Fondo". Il piano di riequilibrio modificato, si legge, "prevede l'utilizzo di circa 70 milioni di euro sotto forma di aumento delle prestazioni pensionistiche attuali e future, per un ammontare corrispondente a circa il 35% dell'avanzo del bilancio tecnico attuariale di 193 milioni di euro risultante al 31/12/2021, mantenendo inalterato il riproporzionamento tra prestazioni e contributi versati da ciascun iscritto, realizzato con il precedente piano di riequilibrio elaborato dalla Covip nel 2016". (ANSA).