Pensioni: Conte, alzare detassazione fino a 13 mila euro

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Giuseppe Conte presenta la sua ricetta sulle pensioni partendo dalla necessità di alzare la soglia di detassazione dagli 8.500 ai 13 mila euro. Una operazione - dice - che renderebbe più pesanti le pensioni da 1000 euro al mese con un costo complessivo di soli 5 miliardi di euro.

Il leader Ms5 parla al forum Ansa chiarendo che si potrebbe ragionare sui prepensionamenti garantendo l'uscita anticipata con il sistema contributivo per poi riagganciarsi, dai 67 anni in poi, anche al retributivo. Tutte operazioni a costi bassi - spiega - che dovranno essere accompagnate da una "staffetta generazionale" per far entrare nel mondo del lavoro i giovani (ANSA).