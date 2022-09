==Patuelli (Abi),aiutare ora imprese per prevenire costi sociali

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Navighiamo tra la Scilla del rischio inflazione e la Cariddi del rischio recessione per cui è meglio aiutare ora le imprese in difficoltà anziché affrontare i costi sociali che genererebbero qualora fossero morte". Lo dice il presidente dell'Abi, l'associazione delle banche italiane, Antonio Patuelli, in un'intervista al Corriere della Sera, chiedendo di completare il decreto Aiuti ter.

Suggerisce "molto semplicemente di estendere le garanzie del credito per gli imprenditori anche oltre fine anno. Il governo ha fatto bene a non ritardare gli interventi di carattere industriale e fiscale, ma serve e servirà attenzione anche sui debiti finora contratti dalle aziende, negli anni pre-pandemia e poi nelle fasi successive". "Manca un ultimo sforzo - sottolinea -: un framework europeo che conceda la possibilità alle imprese di chiedere — e alle banche di concedere — nuove moratorie e altre misure per la ristrutturazione dei finanziamenti e avere così più tempo per recuperare denaro e rimettere i debiti quando i costi dell'energia saranno più affrontabili di ora. E oggi le moratorie non ci sono". "Senza una cornice europea, infatti, le istituzioni nazionali sono legate - spiega -, per trattati sottoscritti, a dei limiti posti in materia di concorrenza onde evitare che le concessioni di moratorie e prestiti garantiti si configurino come aiuti di Stato".

"Faccio un accorato appello alle istituzioni europee e nazionali per accogliere le mie proposte. I margini ci sono", nonostante il governo sia in carica per gli affari correnti. (ANSA).