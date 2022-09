Letta in azienda automotive. Confindustria, subito price cup

(ANSA) - CASERTA, 20 SET - Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha fatto visita nel pomeriggio alla Proma, azienda leader del settore automotive con sede a San Nicola La Strada (Caserta). Ad accogliere il leader del Partito Democratico è stato il titolare dell'azienda, Nicola Giorgio Pino, che ha rappresentato le principali situazioni di criticità che stanno attraversando le aziende del territorio, con particolare riferimento al settore dell'automotive. Presenti alla visita anche i vertici di Confindustria Caserta, guidati dal Presidente, Beniamino Schiavone.

"Al segretario Letta - ha spiegato il numero uno degli industriali casertani - abbiamo chiesto un intervento urgente sulla questione del costo dell'energia: le imprese sono allo stremo e, come già è stato detto, è fondamentale sensibilizzare Bruxelles affinché si adottino quei provvedimenti, come il price cap sul gas, vitali per la sopravvivenza delle aziende. Tutte le forze politiche devono fare fronte comune per ottenere questi risultati. Un altro grave problema che attanaglia il nostro sistema economico è rappresentato dalla burocrazia, una vera e propria zavorra per il Paese. Bisogna lavorare a una radicale riforma della pubblica amministrazione e utilizzare quegli strumenti in grado di garantire tempi rapidi e certi agli imprenditori che intendono investire. Occorre essere veloci per superare la crisi e cogliere le opportunità fornite dal PNRR, grande occasione per lo sviluppo del nostro territorio" ha concluso Schiavone. (ANSA).